Interesse an Geschäftsführer-Posten für Österreichzentrum Bär, Wolf, Luchs ist groß. Arbeitsgruppen sind bereits intensiv am Werk.

Wölfe stellen die größte Herausforderung für die Verantwortlichen des Vereines Österreichzentrum Bär, Wolf, Luchs dar © Wiltrud - stock.adobe.com

Anfang Februar wurde der Verein „Österreichzentrum Bär, Wolf, Luchs“ gegründet, seit rund drei Wochen läuft die Suche nach einem Geschäftsführer. Bisher sind „rund 20 Bewerbungen“ beim Obmann des Vereins, Klaus Pogadl, eingetroffen – „wir haben also schon eine Auswahl“, sagt er. „Wir haben die Ausschreibung absichtlich sehr breit gehalten, und nicht auf ein Studium oder eine Spezialisierung in einem Bereich festgemacht, wir wollen wirklich denjenigen erwischen, der am besten passt.“ Was in der Position sicher gefragt sein dürfte, ist der sprichwörtliche „breite Buckel“. Das bejaht Pogadl: „Gerade das Thema Wolf ist ein konfliktreicher Bereich, hier geht es oft sehr emotional zu.“