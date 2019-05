Facebook

Das Team der Redaktion Weststeier berichtete von der Sprengung des ÖDK-Schlots in Voitsberg © APA/ROBERT CESCUTTI

Es sind an die 360.000 Seiten, die in den vergangenen drei Jahrzehnten in der Kleinen Zeitung aus den Regionen erschienen sind. Gut möglich, dass Sie, liebe Leserinnen und Leser, sich das eine oder andere Mal in der Zeitung wiedergefunden haben. Ob als Säugling nach der eigenen Geburt auf unseren Babyseiten, ob als Braut oder Bräutigam auf den Hochzeitsseiten, ob als politischer Akteur in einer Gemeinde, ob als Unternehmer oder Künstler oder Sportler oder, oder oder.

Seit dem Jahr 1989, also seit 30 Jahren, betreibt die Kleine Zeitung Büros in den steirischen Regionen, in der Grazer Zentrale wird die Ausgabe für die Landeshauptstadt produziert. Die Redakteure in unseren Regionalbüros haben ihr Ohr nah an den Bürgern, sehen sich auch als Anwalt für ihre Anliegen. Gleichzeitig verfolgen sie das Tun der Mächtigen in den Regionen mit kritischem Blick.