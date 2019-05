Facebook

Die Trofaiacher Gruppe der Pfadfinder hat 40 Mitglieder © Pfadfinder

Gut Ding braucht Weile: „Wir haben vor fünf Jahren das erste Mal geplant, das Pfadfinderhaus Trofaiach zu sanieren“, erinnert sich Johanna Müller-Hauszer von den Steirischen Pfadfindern. Die Gebäudesanierung sei dringend notwendig gewesen: „Uns war es wichtig, das Pfadfinderhaus Trofaiach zu erhalten. Es ist unser Zentrum in der Obersteiermark“, so Müller-Hauszer. Denn es gibt nur mehr Gruppen in Leoben und in Langenwang: „Die Gruppe in Öblarn mussten wir stilllegen, weil wir keinen Gruppenleiter finden konnten.“