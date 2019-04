Am Dienstag kam es in Trieben zwischen zwei Asylwerbern aus Afghanistan zu einem Streit, der eskalierte. Ein 29-Jähriger musste ins Spital eingeliefert werden.

Ein Konflikt zwischen zwei Asylwerbern eskalierte am Dienstagnachmittag in einer betreuten Jugend-WG in Trieben. Bei einem Streit soll laut Polizei ein 20-jähriger Afghane mit einem Küchenmeister seinen 29-jährigen Mitbewohner verletzt haben. Das Opfer erlitt eine Verletzung am rechten Unterarm und musste ins LKH Rottenmann eingeliefert werden, der Täter befindet sich in Haft. Laut Opfer soll ihn der 20-Jährige schon länger schikaniert haben.