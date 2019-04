Am Dienstag kam es in Trieben zwischen zwei Asylwerbern aus Afghanistan zu einer Messerstecherei. Ein 29-Jähriger musste ins Spital eingeliefert werden.

Sujetbild © (c) APA/BARBARA GINDL (BARBARA GINDL)

Zu der schweren Körperverletzung kam es am Dienstagnachmittag in Trieben. Bei einem Streit soll laut Polizei ein 20-jähriger Afghane mit einem Küchenmeister auf seinen 29-jährigen Kontrahenten losgegangen sein. Das Opfer erlitt eine stark blutende Verletzung am rechten Unterarm und musste ins LKH Rottenmann eingeliefert werden, der Täter befindet sich in Haft.