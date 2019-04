Altausseer Solarschiff Generalüberholt und noch mehr Sicht auf den See

In neuem Glanz erstrahlt das Solarschiff, das auf dem Altausseer See nun wieder seine Runden dreht.

Altaussee-Schifffahrt ist in neue Saison gestartet © Mathias Lauringer

Mit neuem Unterwasseranstrich und neuer Innenverkleidung präsentiert sich seit kurzem das Solarschiff "Altaussee". Doch damit nicht genug, auch die Panoramafenster wurden erneuert - und vergrößert. Die Einweihungsfahrt wurde am vergangenen Samstag absolviert, zahlreiche Ehrengäste waren dabei mit an Bord. So etwa Vizebürgermeisterin Barbara Ronacher, Schiffspatin Gertraud Pichler, Ehrenkapitän und Amtsleiter Bernhard Haim, Landtagsabgeordneter Rudolf Kroiß, die Narzissenhoheit Tina Zinhobl und der Narzissenfest-Obmann-Stellvertreter Siegfried Zink oder Loser-Chef Rudi Huber mit Gattin. Moderator Werner Fischer bot dem trüben Wetter die Stirn und sorgte für beste Stimmung während der Fahrt.