Im September 2015 verlegte ein massiver Felssturz die Hauptzufahrt ins Walchental. Seither ist die Straße behördliches Sperrgebiet © KK

Das wild-romantische Walchental in der Gemeinde Öblarn wird mit schon beinahe schauriger Regelmäßigkeit von Naturkatastrophen heimgesucht. Hochwässer und Muren richteten über die Jahre immer wieder schwere Schäden an, ein massiver Felssturz im September 2015 verlegte die Hauptzufahrt ins hintere Tal. Auch die letzte große Unwetterkatastrophe im Jahr 2017 richtete wieder schwere Verwüstungen in dem engen Tal an. Derzeit wird mit dem Bau von Rückhaltebecken versucht, in Zukunft größere Schäden zu verhindern.