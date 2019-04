Facebook

Die Kreuzung Trautenfels ist eines der Nadelöhre im Ennstaal © Christian Huemer

Prestigeträchtige Bauprojekte, noch dazu finanziert von der öffentlichen Hand, werden ja selten ohne feierlichen Spatenstich mit viel Politikerprominenz gestartet. Anders ist das beim aktuellen Umbau der Kreuzung Trautenfels. Morgen fahren die Bagger auf, womit das Herzstück des "Maßnahmenpakets Ennstal Straße B 320" endlich in Angriff genommen wird. Den Baustart hat Verkehrslandesrat Anton Lang (SPÖ) am Dienstag per Presseaussendung verkündet - Spatenstich gibt es keinen (mehr).