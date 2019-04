In der Nacht auf Karsamstag geriet der Pkw eines 19-Jährigen in Brand.

© GERT EGGENBERGER

Ein 19-Jähriger war am Karsamstag gegen 2.30 Uhr mit seinem Pkw auf seinem Weg in Richtung Irdning im Bereich eines Osterfeuers am Straßenrand stehengeblieben und fuhr wenige Minuten später weiter, weil er, so die Polizei eine Stichflamme im hinteren Bereich des Fahrzeugs bemerkte. Der junge Mann setzte sein Auto rasch in Bewegung, damit der Brand nicht auf andere in der Umgebung abgestellte Fahrzeuge übergreifen konnte.