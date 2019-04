Neuer Ärzte-Bereitschaftsdienst„Man muss dem System eine Chance geben“

Der neue Ärzte-Bereitschaftsdienst sorgt für intensive Diskussionen: Wir haben eine Allgemeinmedizinerin begleitet, hinter die Kulissen geschaut und in Regionen nachgefragt, wie das neue System ankommt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Reingard Glehr: "Es wird Anpassungen brauchen" © Bernhard Bergmann

Samstagvormittag im Ärztezentrum Hartberg. Ungewohnt ruhig ist es, dann klopft ein Patient an. Höflich wird ihm erklärt: Der zuständige Arzt sei im neuen Bereitschaftsdienst unterwegs, auf dem Weg zu Patienten. Die Ordination sei nicht wie bisher am Wochenende geöffnet. Allgemeinmediziner Alexander Moussa muss den Patienten nach Hause schicken.



Währendessen sitzt Reingard Glehr, jüngste Allgmeinmedizinerin mit eigener Praxis in der Steiermark (Hartberg), seit Stunden im Auto. Auf dem Weg zu Patienten, im sogenannten Visitendienst. Dieser Bereitschaftsdienst, mit 1. April eingeführt, legt den Schwerpunkt darauf, dass Ärzte zu Betroffenen kommen. Über die Telefonnummer 1450: Fachkräfte erfassen die Fälle und verständigen die Ärzte.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.