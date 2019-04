Facebook

Karl Schmidhofer folgt der verstorbenen Barbara Krenn in den Nationalrat © Bettina Oberrainer

Schon vor dem offiziellen Saisonende am Ostermontag jubelt man am Hauser Kaibling über die beste Saison aller Zeiten. Ein Plus von mehr als vier Prozent steht vor der Bilanz über die abgelaufene Wintersaison, die am 30. November begonnen hatte. "Die definitiv erfolgreichste Saison der Geschichte", freut sich der interimistische Leiter Karl Schmidhofer.