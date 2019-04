Fast 6000 Amphibien wurden in Oppenberg heuer von Mitgliedern der Berg- und Naturwacht eingesammelt und sicher zur Laichstelle gebracht. Insgesamt waren es in der Region 16.800.

Rudi (li.) und Herta Wiesenbauer (2. v. r.) mit ihren Kollegen an der Sammelstelle in Oppenberg © KK

Vormittags, 9.45 Uhr in Oppenberg: Den Einheimischen, die auf der Straße unterwegs sind, bietet sich ein für sie wahrscheinlich nur allzu bekanntes Bild. Neben der Fahrbahn sind Herta und Rudi Wiesenbauer bei der Arbeit. An diesem Tag aber nicht mit Behältern ausgestattet, in die sie Kröten, Frösche und Molche setzen. Nein, sie entfernen den Folienzaun, der die Tiere davon abhält, auf die Straße zu gelangen, wo viele von ihnen den sicheren Tod finden würden. Denn für diesen Frühling ist die sogenannte Krötenwanderung wieder Geschichte.