Riesenfreude bei den Stainacher Schülern © (c) Andra Marta Babre

Bereits wenige Wochen nach dem Sieg bei der Handelsmesse in Wien gelang “Wau! GemmaGassi“ die nächste Sensation: Der Schülerfirma des BG/BRG Stainach wurde bei der internationalen Handelsmesse in Riga der Titel „Best Company“ verliehen. Die Stainacher stellen einzigartige Hundeleinen und -Halsbänder her.