Am Mittwoch ist es so weit. Die Balkan Bäckerei in Liezen sperrt nach Monaten Verzögerung endlich auf. Auf Facebook wird schon seit Langem diskutiert, warum nicht aufgesperrt wird. Jetzt haben sich die Nebel gelichtet.

Am Mittwoch wird eröffnet © Mandl

Am Mittwoch ist es so weit. Die Balkan Bäckerei in Liezen sperrt nach Monaten Verzögerung endlich auf. Auf Facebook wird schon seit Langem diskutiert, warum nicht aufgesperrt wird. Jetzt haben sich die Nebel gelichtet. "Es ist nicht ganz so einfach, ein Geschäft aufzusperren, wenn man nicht weiß, wie das System in Österreich läuft", erklärt Donit Satri von der Bäckerei, die in der Hauptstraße in Liezen aufsperren wird.

