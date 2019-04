Im Dorf der Hasen am Steirischen Meer

Facebook

Auch Hasenkinder müssen die Schulbank drücken © Gerhard Pliem

Die Aussicht ist fantastisch: Über den Grundlsee schweift der Blick zum idyllischen Schloss Grundlsee in Gößl am Ostende des „Steirischen Meeres“. Eine weitere Attraktion verdient auf der leichten Anhöhe genauere Betrachtung: Das „Hasendorf“, das die beiden Nachbarinnen Veronika Rastl und Heidi Amon mit Enthusiasmus und viel Liebe zum Detail gestaltet haben. Auch an diesem Tag ist es Anziehungspunkt für viele Besucher.

Denn das Dorf lebt, und wie: In der Schule unterrichtet ein Hasenlehrer gerade die Schulkinder, draußen kämpfen fußballspielende Hasen um jeden Ball, während gleichzeitig die Hasen-Volkstanzgruppe einen Bandltanz einübt.