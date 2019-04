Seit Wochen wird vorbereitet, erneuert, saniert und die Angebotspalette erweitert: Abenteuer Erzberg in Eisenerz und Der Wilde Berg Mautern starten im April in die neue Saison.

Bei Abenteuer Erzberg in Eisenerz und am Wilden Berg in Mautern © Repro: KK

Wir haben Einiges vor und freuen uns schon sehr darauf, es auch unseren Besucherinnen und Besuchern zeigen zu können. Am 26. April starten wir in die Saison“, sagt Malgorzata Koch-Basic, Leiterin von Abenteuer Erzberg, in ihrem Büro im ersten Stock des Verwaltungsgebäudes der VA Erzberg.

