Seit Donnerstag tagen die östereichischen Grubenwehren und Gäste aus Deutschland und Polen in Eisenerz. Freitag gibt es eine große Grubenrettungsübung im Tunnelforschungszentrum "Zentrum am Berg" am Erzberg.

Rektor Wilfried Eichlseder, Harald Eitner, Michael Heilmeier, Stv. Michael Schickhofer, Bürgermeisterin Christine Holzweber, Robert Galler, Helmut Kreutzwirth (v. l.) © Johanna Birnbaum

Dass der diesjährige Grubenrettungs- und Schaubergwerkstag in Eisenerz, respektive am Erzberg stattfindet, ist der Flexibilität der Beteiligten zu verdanken, denn eigentlich wäre Mittersill in Salzburg mit der Ausrichtung dran gewesen. So erzählt es Michael Heilmeier von der Hauptstelle für Grubenrettungs -und Gasschutzwesen.

