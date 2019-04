Facebook

Landesrat Christopher Drexler © (c) Martin Huber

Beim Sonderlandtag in Graz ging es nicht nur um das geplante Leitspital, sondern auch die „Jobgarantie“ für die Mitarbeiter in der Region. Bei einer Diskussionsveranstaltung, die zuvor in Schladming stattfand, wurde den Mitarbeitern der Diakonie nämlich mitgeteilt, dass es für sie keine Jobgarantie gäbe.