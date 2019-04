Kleine Zeitung +

Pürgg Barbara Krenn wird am Freitag feierlich verabschiedet

Mit einer großen Anzahl an Trauergästen wird beim Begräbnis von Barbara Krenn am Freitagnachmittag gerechnet. Es wird ersucht, genügend Zeit einzuplanen, Gäste werden per Shuttle nach Pürgg gebracht.