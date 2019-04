Facebook

Automatische Messanlagen im Ortsgebiet zeichneten "etliche Fahrten mit mehr als 100 Stundenkilometern auf" © Elmar Gubisch

Mit satten 128 Stundenkilometern war ein Lenker im Februar im Gröbminger Ortsgebiet zwischen Osteinfahrt und Zentrum unterwegs. Registriert wurde dieser Umstand direkt beim Beginn der 30er-Zone an der Billa-Kreuzung von einer Messanlage, die Temposünder mit einem traurigen Gesicht „straft“, aber keine Bilder aufzeichnet.

Und auch sonst sind so manche hier und im Bereich „Eisen Mandl“, wo ebenfalls der 30er beginnt und eine Messanlage steht, äußerst hurtig unterwegs, wie Bürgermeister Thomas Reingruber erläuterte. Bei beiden Messstellen verzeichnete man „etliche Fahrten mit Geschwindigkeiten von mehr als 100 Stundenkilometern“.

Die Gemeinde zieht jetzt die Konsequenzen, ab Mai beginnen die 30er-Zonen schon bei den Ortstafeln beim Rehabilitationszentrum beziehungsweise nahe der Mitterberger Kreuzung. Die Beschlüsse dazu wurden in der letzten Gemeinderatssitzung einstimmig gefasst.

Die Marktgemeinde verfügt über fünf mobile Messanlagen, eine ist bei der Neuen Mittelschule stationiert. Hier halten sich die Lenker mehrheitlich an die Geschwindigkeitsvorgabe, das sieht man allerdings auch den schlechten Straßenverhältnissen geschuldet. „Im Juni, wenn die Straße neu asphaltiert ist, wird die Statistik wohl wieder ins Negative rutschen“, so Reingruber. Hier und bei der Volksschule sollen die Messanlagen fixe Standorte finden, die restlichen an unterschiedlichen Stellen monatsweise verteilt werden. Die Daten werden gesammelt – „für weitere Maßnahmen, wenn sich nichts ändert“, sagt der Bürgermeister. Man plant zudem, eine Bürgerversammlung sowie eine -befragung zum Thema Verkehr zu initiieren, bei der ebendiese Daten ebenfalls präsentiert werden.