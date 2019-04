Volksbefragung in Liezen„Das Ergebnis ist ein klarer Auftrag, die Ängste der Menschen abzubauen“

Spitalslandesrat Christopher Drexler (ÖVP) sieht in dem Bürgervotum in Liezen keinen Grund, die Pläne für das Leitspital abzublasen. Er will nun offensiver informieren.

Spitalslandesrat Drexler (ÖVP) will Kurs halten. © Martin Huber

Herr Landesrat, die Volksbefragung in Liezen hat eine klare Mehrheit gegen das geplante Leitspital in Stainach-Prügg ergeben. Treten Sie zurück?

CHRISTOPHER DREXLER: Nein, ich trete nicht zurück. Im Gegenteil. Ich sehe das Ergebnis als Motivation und als einen klaren Auftrag, die Ängste der Menschen in Liezen abzubauen. Es ist so viel an Verunsicherungen in den letzten Monaten geschürt worden, dass es nun unser Auftrag ist, das abzubauen.

