Stream zum Nachschauen Volksbefragung: 67,3 Prozent gegen das Leitspital im Bezirk Liezen

Klare Mehrheit in Liezen gegen das neue Spital. 42,18 % Wahlbeteiligung. Live-Sendung aus Stainach auf kleine.at. Landesrat Drexler will "gezielt geschürte Ängste" nehmen und hält an Spitalsreform fest. Grüne: "Projekt absagen."