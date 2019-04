Facebook

Ansturm auf Wahllokale und viele Diskussionen rund ums Thema © Huemer

61.953 Bewohner des Bezirks Liezen hatten heute Vormittag die Gelegenheit ihre Meinung zu einem künftigen Leitspital in Stainach kund zu tun. Vormittags schleppend, wurde zu Mittag dann der Andrang größer - in Bad Aussee etwa haben zentrale Wahlsprengel eine deutlich höhere Beteiligung als bei herkömmlichen Wahlen. Mittleweile haben sämtliche Wahllokale, auch in Rottenmann, wo man am längsten - bis 13 Uhr - abstimmen konnte, geschlossen. Derzeit läuft das Auszählungsprozedere auf Hochtouren. Um 15 Uhr tritt die Wahlkommission auf Bezirksebene zusammen. Ab 16 Uhr soll es dann ein vorläufiges Ergebnis geben - ab diesem Zeitpunkt läuft auch eine Live-Sendung der Kleinen Zeitung im Internet. Vom Hauptplatz in Stainach aus diskutieren wir mit Gegnern und Befürwortern des Leitspitals die aktuellen Zahlen, auch Vertreter der politischen Parteien kommen zu Wort. Einfach reinklicken auf: www.kleine.at