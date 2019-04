Kleine Zeitung +

Volksbefragung zu Leitspital Wahlbeteiligung nimmt um die Mittagszeit stark zu

Vormittag eher schleppend, hat sich um die Mittagszeit die Beteiligung an der Volksbefragung zum Thema Leitspital im Bezirk Liezen noch einmal massiv verstärkt. In Gröbming und Bad Aussee gibt es aktuell Warteschlangen vor den Wahllokalen. Starker Negativtrend in jenen Gemeinden, die bereits ein Spital haben.