Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Gegner eines Leitspitals setzten vor allem auf Emotionen, die Befürworter auf Argumente © Christian Huemer

Exakt 61.953 Bewohner des Bezirks Liezen werden heute zu den Wahlurnen gebeten. Gefragt ist ihre Meinung zu einem künftigen Leitspital im Ennstal – und doch eigentlich viel mehr. Politische Beobachter werten die Befragung als Nagelprobe für die gesamte steirische Gesundheitsreform. Erstmals wird abgefragt, ob mehrere bestehende Standorte zu einem neuen zusammengefasst werden sollen. Dieses Experiment würde bei Gelingen wohl auch anderen Regionen bevorstehen.

Entsprechend hart wird seit Wochen die Auseinandersetzung geführt, die Wogen gehen hoch. Im Norden der Steiermark tobt der Kampf um die Bürgermeinung und nicht zuletzt um die Wahlbeteiligung. Die dürfte vor allem in der Deutungshoheit des Ergebnisses eine große Rolle spielen.

Die politischen Bruchlinien sind jedenfalls scharf umrissen: Die ÖVP hat sich mit großem Aufwand dem Kampf für ein Leitspital verschrieben. Die SPÖ ist nicht dagegen, das jedoch ohrenbetäubend leise.

Die Bürgermeister rund um den Stainacher Ortschef Roland Raninger (ÖVP) setzen im Kampf um die Gunst der Bürger stark auf Menschen und Argumente. In steigender Frequenz liefern sie Beiträge von Menschen aus dem Gesundheitsbereich – vom Rettungsflieger bis zum Primar und von der Hebamme bis zum Medizinstudenten.

Auf Emotionen und starke Bilder setzen dagegen die Gegner des Projekts. Die Rottenmanner Bürgerinitiative BISS flutete das Netz in den Tagen vor der Befragung mit (falsch datierten) Hochwasserbildern aus Stainach und dem Hinweis, dass das Leitspital mitten im Hochwassergebiet liegen würde. Für die Grünen schoss sich Klubobmann Lambert Schönleitner auf die Finanzierung des Leitspitals ein und fordert in Inseraten ein „Nein zum rot-schwarzen Schmalspur-Zentralspital“. Auch die Freiheitlichen argumentieren mit hohen Kosten und wehren sich gegen die Schließung der drei bisherigen Standorte.

Morgen, Sonntag, um 16 Uhr bittet die Kleine Zeitung politische Vertreter aller Parteien zur Live-Diskussion nach Stainach. Christian Nerat