Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Barbara Krenn saß nach einer missglückten Operation im Rollstuhl © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ M. Oberlaender)

Große Trauer herrscht nicht nur im Ennstal und in politischen Kreisen: Die vielerorts bekannte und beliebte Parade-Gastwirtin und ÖVP-Nationalratsabgeordnete aus Pürgg, Barbara Krenn, ist verstorben. Sie hatte jahrelang mit einer schweren Krebserkrankung zu kämpfen. Sie war ehemalige Bürgermeisterin in Pürgg, Mit-Initiatorin des bekannten "Advent in Pürgg", Wirte-Sprecherin in der Wirtschaftskammer und zuletzt auch bundesweite Chefin der ÖVP-Frauen gewesen.