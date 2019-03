Nach dem großen Konzert von Andrea Berg ging es am Dienstagabend gleich weiter mit einem gewaltigen Schlager- und Volksmusik-Staraufgebot: Die Smago! Awards wurden zum zweiten Mal in der Tenne verliehen.

Die großen 3: Friedl Würcher, Norbert Rier, Markus Wolfahrt © Martin Huber

Erst am Samstag zündete Schlagerkönigin Andrea Berg ein Hitfeuerwerk am Fuße der Planai, schon wartete der nächste Höhepunkt in Schladming: Die zweite Verleihung der Smago! Awards in der Hohenhaus Tenne.

