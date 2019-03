Mit all ihren Hits kam Andrea Berg nach Schladming, um ihren Fans am Fuß der Planai einzuheizen. Mehr als 5000 waren gekommen.

Open Air in Schladming

Berg heizte ein © Scharinger

Andrea Berg hatte es eilig. Noch eine Stunde vor dem Open-Air-Konzert am Fuße der Schladminger Planai huschte der Schlager-Star im Falkensteiner-Hotel vor eine Journalistenriege aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Da hatte Planai-Chef Georg Bliem gerade noch Zeit, ihr Planai-Skier und die dazupassenden Stöcke in die Hand zu drücken. Von Schladmings Bürgermeisterin Elisabeth Krammel bekam sie einen Blumenstrauß. „Es ist eine riesengroße Ehre, dass wir Andrea Berg bei uns begrüßen dürfen“, so die Ortschefin.