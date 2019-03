In Schloss Ehrnau wurde eine neue TV-Dokumentation über den Wildpark Mautern präsentiert. Gesendet wird die Doku Sonntag und Montag auf ORF2 und 3sat.

Kameramann Franz Posch und Waschbär Jimmy bei den Dreharbeiten am Wilden Berg in Mautern © Posch TV

Ein Jahr lang haben Regisseurin Waltraud Paschinger und Kameramann Franz Posch die Tierwelt am Wilden Berg begleitet. Mittwochabend wurde die TV-Dokumentation „Unter Wölfen, Bären und Geiern – Ein Jahr im Wildpark Mautern“ in Schloss Ehrnau in Mautern gezeigt.