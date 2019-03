Kleine Zeitung +

Weiz, Wildalpen, Riegersburg Motorradfahrer bei Stürzen verletzt

In Wildalpen wurde am Sonntag ein Motorradfahrer schwer verletzt, in Riegersburg kam ein Biker nach einem Sturz mit einer Armverletzung davon. In Weiz stießen ein Motorrad und ein Pkw zusammen.