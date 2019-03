Facebook

Wieder krachte es auf der B320: Zwei Feuerwehren waren im Einsatz © BFV Liezen / Schlüßlmayr

Drei Verletzte forderte ein Frontalzusammenstoß am Freitag gegen 17.10 Uhr auf der B320 in Ennsling (Gemeinde Haus im Ennstal). Eine 64-jährige Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Liezen war mit ihrer 15-jährigen Enkelin aus dem Bezirk Neusiedl am See (Burgenland) von Gröbming kommend Richtung Schladming unterwegs. Im Bereich Höhenfeld geriet sie mit dem Wagen aus vorerst unbekannter Ursache über den Mittelstreifen und prallte gegen den entgegenkommenden Pkw einer 47-jährigen Frau aus Deutschlandsberg.