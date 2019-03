Facebook

Der Verletzte wurde ins DKH Schladming geflogen © ÖAMTC/Christian Postl

Sieben Flugeinsätze hatte die Crew des Rettungshubschraubers C 14 am Donnerstag zu absolvieren. Neben vier Skiunfällen kam es in Stainach-Irdning zwischen Schloss Stainach und dem ehemaligen Gasthaus Ennshof zu einem Unfall bei Forstarbeiten. Bei Arbeiten entlang der Bahnstrecke dürfte ein 34-jähriger Forstarbeiter ausgerutscht und mit dem Knie gegen einen abgebrochenen Ast geprallt sein. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungshubschrauber C 14 ins DKH Schladming geflogen.