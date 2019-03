Kleine-Arena in Stainach Leitspital im Ennstal - jetzt geht es vor vollem Haus zur Sache

Kleine-Arena in Stainach

Das Krankenhäuser Rottenmann, Schladming (im Bild) und Bad Aussee sollen in einem neuen Leitspital in Stainach-Pürgg vereint werden © Martin Huber

Es gibt viele Baustellen im Gesundheitswesen. Jene in Liezen hat durchaus politische Brisanz. Der Bezirk ist flächenmäßig größer als das Bundesland Vorarlberg und beherbergt drei Spitäler. Seit Jahrhunderten stehen in Rottenmann, Schladming und Bad Aussee Krankenhäuser. Letzteres wurde erst 2013 komplett neu gebaut. Diese Strukturen möchte die Landesregierung nun aufbrechen. „Aus drei mach eins“ lautet das Motto. Dieses neue, große Leitspital soll bis 2025 aufgrund der zentralen Lage in der Gemeinde Stainach-Pürgg errichtet werden.

