Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Steiermark Tourismus/ Tomm Lamm

Diese Skisaison gibt den steirischen Liftbetreibern bis zum Schluss kalt-warm. So turbulent im Norden der schneereiche Jänner verlief, so turbulent geht die Saison ins Finale. „Sonne, Föhn und Wärme haben die Piste diese Woche ganz schön hergeputzt. Wir müssen eine Pause einlegen“, sagt Mario Leitner von den Sonnbergliften am Schoberpass. Sollte es wie prognostiziert ab Montag wieder winterlich werden, will er die Lifte am Wochenende nochmals anwerfen.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.