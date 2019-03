Facebook

Therapiezentrum endgültig fixiert © Mandl

Die Steiermärkische Gebietskrankenkasse sorgt für einen Innovationsschub in Liezen: Im Oktober des Vorjahres wurde in den Gremien der STGKK einstimmig die Errichtung eines hochmodernen Physikalischen Ambulatoriums in der Bezirkshauptstadt beschlossen, auch die STGKK-Außenstelle wird in das Gebäude integriert. Seit Freitag steht der Realisierung des Projekts endgültig nichts mehr im Weg: Das Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz hat das Projekt uneingeschränkt genehmigt.