Am Freitagnachmittag läuten in Oppenberg die Kirchenglocken. Der Grund dafür ist das Begräbnis von Hans Pernhofer, der in der Nacht auf Faschingdienstag tragisch verstorben ist.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Begräbnis in Oppenberg © Fotolia

"Es ist wirklich traurig. Den Hans haben alle gekannt", so Rottenmanns Bürgermeister Alfred Bernhard, der mit Pernhofer auch gut befreundet war. Der 1971 geborene Mann war bis zuletzt Busfahrer und chauffierte Kindergarten- sowie Schulkinder täglich von Oppenberg nach Rottenmann und zurück. "Außerdem war er in unzähligen Vereinen tätig und ein begnadeter Musiker", so Bernhard bestürzt. Pernhofer erlitt in der Nacht auf Dienstag ein Herz-Kreislauf-Versagen. Aus Pietätsgründen wurde der Faschingsumzug in Rottenmann abgesagt.