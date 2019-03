Kleine Zeitung +

Auf Hit Cordula Grün folgt Vielleicht Josh. präsentiert neue Single sensationell in Rottenmann

Am 15. März tritt Josh. auf der kleinsten Bühne der Steiermark - im alten Hofer in Rottenmann - bereits zum zweiten Mal auf. Nach seinem Hit Cordula Grün präsentiert jetzt seine neue Single in der Paltenstadt.