Rottenmanns Bürgermeister ist "unendlich traurig": Weil es in der Nacht auf den Faschingdienstag zu einem tragischen Todesfall gekommen ist, wurde der Umzug in Rottenmann abgesagt.

Symbolbild © bg-pictures - Fotolia

Nachdem es in der Nacht auf Faschingdienstag zu einem tragischen Todesfall gekommen ist, wurde der Umzug in Rottenmann abgesagt. Ein 1971 geborener Gemeindemitarbeiter war am Sonntag nach Faschingsfeierlichkeiten mitten im Ort Rottenmann nicht mehr in die Bar zurückgekehrt. Später wurde er gefunden, allerdings tragischerweise nur noch tot - die Todesursache ist Sache von Ermittlungen. Ein Gewaltverbrechen wird ausgeschlossen.