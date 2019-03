Facebook

Sandra Krautwaschl: An der Spitze des „Reißverschlusses“ © Ballguide/Großschädl

Eine Art Parteitag unter Ausschluss der Öffentlichkeit – diese seltene Übung vollziehen an diesem Wochenende die steirischen Grünen, die bei ihrem Wahlkonvent die Kandidatenliste für die Landtagswahl 2020 erstellen. Als erste Partei legen sie sich damit auf die Kandidaturen fest, allerdings nur teilweise: Lediglich die ersten sechs Listenplätze sollen per Zwei-Drittel-Mehrheit von dem Konvent abgesegnet werden.



Nach der Papierform sollte alles klar sein. Dass nicht Partei- und Klubchef Lambert Schönleitner, sondern Sandra Krautwaschl als Spitzenkandidatin in die Wahl gehen soll, wurde ja schon Ende Jänner bekannt. Hinter ihr wird im Rahmen des „Reißverschlussprinzips“ (Frau/Mann) Schönleitner kandidieren. Platz drei ist für die dritte amtierende Mandatarin Lara Köck eingeplant – auf diesen drei Plätzen soll es also keinen Wechsel geben.



Spannend, aber politisch eben auch ziemlich unsicher, wird es auf Platz vier: Dort soll nicht – wie kurz angedacht – der EU-Mandatar Thomas Waitz kandidieren, denn er ist inzwischen für die Bundespolitik im Gespräch. Auf der Landtagsliste soll es stattdessen ein „Signal an die Parteijugend“ geben. Denn die muss nach dem fatalen Krach vor der Nationalratswahl im Jahr 2017 auch auf Landesebene dringend wieder befriedet werden.



Da man auch bei bester Planung auf grünen Parteitagen nie vor Überraschungen sicher ist, ging die Parteispitze organisatorisch auf Nummer sicher: Erst morgen, Montag, soll auf einer Pressekonferenz die Liste öffentlich vorgestellt werden, sofern eben alles klaglos über die Bühne geht. Falls nicht, gibt es einen Notfallplan: Sollte beispielsweise die Zweidrittelmehrheit nicht zustande kommen, dann würde am kommenden Wochenende der Erweiterte Landesvorstand über die Wahlliste entscheiden.

