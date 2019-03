Am 9. und 10. März wird es für Sylvia Perl aus Loipersdorf ernst. Sie nimmt mit ihren Huskys am Schlittenhunderennen Sportgastein teil.

Huskys genießen ruhige Momente gerne im wärmenden Stroh © Martina Pachernegg

Sylvia Perl kann es kaum erwarten, bis sie am kommenden Wochenende mit ihren Hunden wieder einen Wettkampf im Schnee bestreiten kann. Die routinierte Musherin aus Loipersdorf in der Oststeiermark nimmt am 20. internationalen Schlittenhunderennen in Sportgastein in Salzburg teil.

