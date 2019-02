Der Landwirt Franz Schmidlechner aus Misselsdorf bei Mureck bietet im März und April wieder Seminare zur Hummelvermehrung an.

Die Hummeln verlieren kontinuierlich an Lebensraum © APA/Roland Schlager

Man muss heutzutage Glück haben, wenn man die Dunkle Erdhummel noch sieht.“ Franz Schmidlechner weiß, wovon er spricht, gilt der Landwirt aus Misselsdorf bei Mureck doch als ausgewiesener Hummelexperte. Und er gibt dieses Wissen gerne weiter. So etwa am 16. März und am 6. April bei sogenannten Hummelvermehrungsseminaren, unterstützt vom Naturschutzbund Steiermark und der Lebensmittelkette Hofer.

