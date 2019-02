Facebook

Heuer wird es bei der Kreuzung Trautenfels wirklich ernst © MANDL

Wir bauen Ihre Straße!“ Das steht seit etwas mehr als zwei Monaten in großen Lettern auf einem Plakat einen Steinwurf von der Kreuzung Trautenfels entfernt. Und tatsächlich, heuer scheint es so weit zu sein – der Umbau der Kreuzung Trautenfels beginnt. „Ja, sobald der Schnee weg ist, fahren die Bagger auf“, heißt es aus dem Büro von Landesrat Anton Lang – konkret am 24. April.