Das Schladminger Spital © Martin Huber

Die geplante Errichtung eines Leitspitals im Bezirk Liezen und die damit verbundene Schließung dreier anderer Krankenhausstandorte ist eines der derzeit heißesten Themen in der steirischen Landespolitik. Am kommenden Dienstag wird der "Steirische Gesundheitsplan 2035" auch am Sitz der steirischen Volkspartei am Grazer Karmeliterplatz diskutiert. In der Reihe "DiensTalk" (Beginn 19 Uhr) treffen dabei die Klubobleute der Landtagsfraktionen und Gesundheitslandesrat Christopher Drexler (ÖVP) aufeinander.

Mit Drexler diskutieren unter der Moderation von Michael Fleischhacker Hannes Schwarz (SPÖ), Stefan Hermann (FPÖ) und Claudia Klimt-Weithaler (KPÖ). FPÖ und KPÖ schmiedeten in dieser Frage ja eine Allianz und haben eine Volksbefragung über die Spitalspläne am 7. April initiiert. Die Landesregierung sieht jedoch keine Alternative zu den Reformplänen in der Gesundheitsversorgung.

Am 13. März findet übrigens auch ein Kleine-Zeitung-Salon zu dem Thema in der Region statt. Dabei trifft Landesrat Drexler auf Vertreter der Bürgerinitative "BISS".