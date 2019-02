Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wölfe hier gesichtet © (c) LANXX

Nachdem im Vorfeld Hundespuren im südlichen Grimminggebiet für Verwirrung gesorgt hätten, sei es am Samstagnachmittag zu einer kurzen eindrucksvolle Sichtung gekommen. "Von einem Hochsitz aus nahe dem Jagdhaus St.Martin konnte ich für einen kurzen Moment mit einem sehr guten Fernglas zwei ausgewachsene umherziehende Wölfe im Gamsrevier ausmachen, wenige Meter unterhalb der Gämsen, die sich in die Felsen zurückzogen", so Gernot Langs. Beim Versuch, die Wölfe zu fotografieren, habe er sie nach wenigen Momenten aus den Augen verloren. "Innerhalb der nächsten Stunde zeigten sie sich kein zweites Mal. Die beiden Tiere sind wie es scheint kräftig gebaut und von goldbrauner Farbe, und geschickt genug, um bis an die steilen Felsflanken des Grimming vorzudringen." Längs informierte unverzüglich die örtliche Jägerschaft.