Manuell Lutzmann flog an Bord der Alouette III mit © Screenhot Bundesheer

Es war eine besondere Dankesbotschaft, die Piloten der Hubschrauberstaffel in Aigen in Ennstal vor wenigen Wochen im Schnee entdeckten. Da hatte jemand in Stainach in großen Buchstaben "Bravo ÖBH" und "Alouette 3" in den Tiefschnee gezeichnet. Weil die Soldaten in Aigen wissen wollten, wem sie diese nette Geste zu verdanken haben, rief das Bundesheer über Facebook zur Suche nach den "Schneekünstlern"auf.

