Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© steiermark tourismus/ikarus.cc

Jetzt haben sie es schwarz auf weiß bzw. steht auf weißen Pisten wirtschaftlich schon eine schwarze Null. Bescherten die Schneemassen den steirischen Skigebieten in der ersten Jännerhälfte noch Umsatzrückgänge von landesweit rund 20 Prozent, „so liegen wir seit Anfang Februar wieder auf dem hohen Niveau des Vorjahreswinters“, sagt der steirische Seilbahnerboss Fabrice Girardoni. Umsatz der Skigebiete seit Saisonbeginn: 44 Millionen Euro.

Sonnig in den zwei wichtigsten Wochen

Und der Februar schickt sich an, die Jänner-Wirren just in den beiden wichtigsten Wochen mit Prachtwetter zu vergelten: „Die Wiener Semesterferienwoche war der Hammer“, sagen fast wortgleich Bernhard Michelitsch (Tauplitz), Stefan Pilz (Planneralm) und Georg Bliem (Planaibahnen). Ähnliches erhofft bzw. erwartet man sich nun für die steirischen Semesterferien. „Die Skifahrer lechzen jetzt nach Sonne“, so Bliem.

Tagelang keine einzige Wolke Jeden Tag sonnig, von Sonntag bis Dienstag sogar komplett wolkenlos, traumhafte Fernsicht und auf 2000 Metern bis zu 6 Grad plus, „die sich in der Sonne noch deutlich wärmer anfühlen“ – das sind laut Zamg-Meteorologe Friedrich Wölfelmaier die Bergwetter-Zutaten für die steirische Ferienwoche. Dass es gar zu warm zum Skifahren werde oder Pisten dahinschmelzen, sei keine Gefahr, versichert Georg Bliem (Planai): „Wir haben enorme Schneemengen, dazu wirkt der Schnee von unten her wie ein Kühlschrank, und in den klaren Nächten kühlt es ja auch ab.“ Ab Mittwoch pendeln sich die Temperaturen ohnehin wieder von Frühling auf Spätwinter ein. „Auf 2000 Meter Seehöhe hat es dann wieder für die Zeit übliche minus fünf Grad. Und auch wenn im Norden wieder ein paar Wolken auftauchen, bleibt es wohl weitgehend niederschlagsfrei“, so Wölfelmaier. Es herrscht also auch perfektes Skitouren-Wetter. „Diese sollten an den warmen Tagen jedoch früh beginnen und möglichst früh enden“, sagt Gernot Zenkl vom Lawinenwarndienst. „Nachmittags gibt es wegen der Erwärmung des Schnees – ähnlich wie im Frühling – erhöhte Gefahr durch Nass- und Gleitschnee-Lawinen.“

Beide Ferienwochen zählen zu den wichtigsten des Skiwinters, sagt Steiermark-Tourismus-Boss Erich Neuhold. Zumal der Februar die meisten Nächtigungen (im Vorjahr 1,43 Millionen) im Winterhalbjahr bringe und in dieser Zeit die Wiener, Niederösterreicher und Steirer mit Abstand die drei größten Gästegruppen ausmachen. „Aber auch aus Skandinavien, England, Osteuropa und Bayern ist der Ansturm heuer bis in den März hinein groß“, sagt Planaichef Bliem.

Von der Planneralm wiederum berichtet Stefan Pilz, dass viele Skikurse, die im Jänner abgesagt werden mussten, auf März verlegt wurden und somit die schwierige Zeit bis zum späten Ostertermin überbrücken.

10 Pistenregeln Schon rund 200 Mal musste die steirische Polizei in diesem Winter nach Pistenunfällen ausrücken, in 29 Fällen wurde nach Fahrerflucht sogar Fahndung eingeleitet (siehe Seite 18). Um das zu verhindern, gibt es internationale FIS-Pistenregeln: Rücksicht. Skifahrer oder Snowboarder dürfen andere nicht gefährden.

Auf Sicht fahren. Tempo und Fahrweise dem Können, den Pisten- und Sichtverhältnissen sowie der Verkehrsdichte anpassen.

Fahrspur. Muss so gewählt werden, dass man vor sich Fahrende nicht gefährdet.

Überholen. Dem Überholten muss genügend Platz gelassen werden.

Markierungen beachten.

Anfahren/Einfahren. Wer in eine Piste einfährt, nach einem Halt wieder anfährt, muss sich vorher nach oben und unten vergewissern, dass der Weg frei ist.

Anhalten. Nicht ohne Not an unübersichtlichen, engen Stellen anhalten bzw. Stelle nach Sturz so schnell wie möglich frei machen.

Aufstieg. Bei Aufstieg mit Skiern bzw. Abstieg zu Fuß nur Pistenrand verwenden.

Hilfe. Bei Unfällen ist jeder zu Erster Hilfe verpflichtet.

Ausweispflicht. Zeugen und Beteiligte müssen nach Unfällen Personalien angeben.

Protest-Brief an Bundesregierung

Apropos Skikurse: In einer bundesweiten Aktion wandten sich die Seilbahner dieser Tage mit einem geharnischten Brief an die Bundesregierung. Darin fordern sie die Aufhebung von bürokratischen Hürden. Dass ein Skiausflug von Volksschulen nicht länger als 5 Stunden dauern dürfe und Skikurse nicht stattfinden, wenn weniger als 70 Prozent der Klasse teilnehmen, würde auf lange Sicht zu echten Nachwuchsproblemen führen.

Von einem „großen Ansturm“ auf die neue Schulskikursaktion des Landes berichtet indes Tourismuslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl. Allein in den ersten Anmeldetagen (seit 4. 2.) hätten sich gut 50 Schulen beworben. Das Land übernimmt Transportkosten zum Skikursort, wenn steirische Schulen zu einem mindestens viertägigen Skikurs im eigenen Bundesland fahren. Mehr als die Hälfte der 337 steirischen Schulskikurse fanden bis dato außerhalb der Grünen Mark statt. Infos: www.

verwaltung.steiermark.at/a12

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.