Neun Schülerteams der Handelsakademien Bruck, Feldbach, Eisenerz, Graz-Grazbachgasse, Liezen und Weiz traten beim Testlauf für EUROSkills 2020 an © Johanna Birnbaum

Schon um 9 Uhr begannen die Köpfe von Schülerinnen und Schülern in der HAK Eisenerz ordentlich zu rauchen. Stand doch der Testlauf für den Landesentscheid der „Euro Skills 2020“ in der Steiermark auf dem Programm. Dabei mussten die neun Teams der Handelsakademien aus Bruck, Feldbach, Eisenerz, Graz-Grazbachgasse, Liezen und Weiz in nur drei Stunden einen Businessplan für ein Unternehmen entwickeln, dessen Zielsetzung sie erst Mittwoch Früh erfahren hatten. Grundtenor war das Thema Nachhaltigkeit in vielen Facetten.

