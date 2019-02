Asfinag Geschäftsführer Kienreich wechselt ins Land Steiermark

Facebook

Kienreich wechselt ins Land Steiermark © asfinag

Die Leitung der Baubezirksleitung Liezen wird neu besetzt, Wolfgang Pölzl geht ja im Frühjahr in den Ruhestand.

Die Nachfolge tritt ein im Straßenbau überaus bekannter Steirer an: Rainer Kienreich (Jahrgang 1968 aus Apfelberg) von der Asfinag soll am Donnerstag von der Landesregierung mit der Baubezirksleitung betraut werden.

