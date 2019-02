Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Schulbus-Lenker Georg Kandler fotografierte den Lkw © Georg Kandler

Am heutigen Mittwoch in den frühen Morgenstunden blieb erneut ein Lkw am Triebener Tauern hängen: Kurz vor Hohentauern geriet der rumänische Lastwagen gegen 6 Uhr ins Schleudern und kam nicht mehr von der Stelle. Die Straße war kurzfristig blockiert: "Ich konnte nur hoffen, dass der Lkw nicht in meinen Schulbus rutscht", berichtet Busfahrer Georg Kandler. Der Lkw wurde schließlich von der Polizei rund einen Kilometer zurück gelotst, um 8 Uhr konnte er zurück nach Trieben fahren. Mit nur geringen Verzögerungen konnten auch die Kinder sicher in die Schule gebracht werden.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.