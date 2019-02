Facebook

Demonstration unterm Grimming gegen das geplante Leitspital Ende Jänner im Bezirk Liezen © Christian Huemer

Es ist seit Wochen das explosivste Thema in der Obersteiermark, die Gemüter rund um das geplante Zentralspital im Bezirk Liezen beruhigen sich nicht. Die Kleine Zeitung bringt Befürworter und Gegner an einen Tisch, alle Argumente sollen am 13. März Gehör finden (siehe Infobox unten).